Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
30.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:00
Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Şevket Taştan (39) yönetimindeki 35 YY 336 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Canova köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sibel (31), Hasret (1) ve Rüzgar Taştan (1), Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA