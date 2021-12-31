Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı

KAYSERİ (DHA) - SİVAS'ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kaşıyaka Mahallesi, Eski Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahadır Mikail Yıldız (18) yönetimindeki 58 TU 127 plakalı hafif ticari araç, soğuk hava nedeniyle zeminde oluşan gizli buzlanma ve sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilip ters döndü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan sürücü Yıldız ile Ahmet Yasin Sungur ve Ahmet Kayay aralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.