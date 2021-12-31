Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ (DHA) - SİVAS'ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kaşıyaka Mahallesi, Eski Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahadır Mikail Yıldız (18) yönetimindeki 58 TU 127 plakalı hafif ticari araç, soğuk hava nedeniyle zeminde oluşan gizli buzlanma ve sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilip ters döndü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan sürücü Yıldız ile Ahmet Yasin Sungur ve Ahmet Kayay aralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı

Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı

Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı

 Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

 Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title