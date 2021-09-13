Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Haberler
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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yüksel Yıldız (54) yönetimindeki 58 TP 288 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarısöğüt mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Zülbiye (49) ve Zeliha Yıldız (51) yaralandı.

Yaralılardan Yüksel ve Zülbiye Yıldız, Şarkışla Devlet Hastanesinde, Zeliha Yıldız ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Haberler
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