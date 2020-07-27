Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
27.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:36
Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Cengizhan Kömürcü (28) yönetimindeki 41 JA 347 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Çataklı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İlhan Kömürcü (53) ve Zekeriya Bakansız (51) yaralandı.
Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kömürcü ve Bakansız Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA