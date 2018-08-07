Sivas'ta Güvercin ve Leylek Kurtarma Operasyonu
- Güvercinin bacadan çıkartılması ve doğaya bırakılması Ayağı ipe dolanan leyleğin kurtarılması ve doğaya bırakılması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, soba bacasına ıkışan güvercin ile bir köyde yuvasındaki ipe ayağı sarılan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Güvercinin bacadan çıkartılması ve doğaya bırakılması
Ayağı ipe dolanan leyleğin kurtarılması ve doğaya bırakılması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, soba bacasına ıkışan güvercin ile bir köyde yuvasındaki ipe ayağı sarılan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları ekipler tarafından kameraya çekildi.