Sivas'ta Güvercin ve Leylek Kurtarma Operasyonu

- Güvercinin bacadan çıkartılması ve doğaya bırakılması

Ayağı ipe dolanan leyleğin kurtarılması ve doğaya bırakılması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, soba bacasına ıkışan güvercin ile bir köyde yuvasındaki ipe ayağı sarılan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları ekipler tarafından kameraya çekildi.