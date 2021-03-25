Sivas'ta güvenlik kamerası devre dışı bırakılan iş yerinden 12 bin 500 lira çalındı
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Sivas'ta güvenlik kamerası devre dışı bırakılan iş yerinden 12 bin 500 lira çalındı

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta güvenlik kamerası devre dışı bırakılan iş yerinden 12 bin 500 lira çalındı

Sivas'ta bir iş yerinin güvenlik kamera sistemini devre dışı bırakarak 12 bin 500 lira çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta bir iş yerinin güvenlik kamera sistemini devre dışı bırakarak 12 bin 500 lira çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kombi servisi sahibi S.S. (38), Altıntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki iş yerine geldiğinde dükkanının kapısının açık olduğunu gördü.

Masasının çekmecesinde bulunan 12 bin 500 liranın yerinde olmadığını, güvenlik kamerası sisteminin devre dışı bırakıldığını fark eden S.S, polisi aradı.

İş yerinde delil toplayan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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