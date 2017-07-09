Sivas'ta Güven Huzur Operasyonu

Sivas Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 14.'sü yapılan güven ve huzur operasyonunda 444 kişi sorgulandı, 5 iş yeri hakkında işlem yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde eş zamanlı olarak huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.



Umuma açık yerde ve farklı noktalarda yapılan operasyona, 121 emniyet personeli katıldı. Denetimlerde 444 kişiyi sorgulayan ekipler, 26 iş yerini kontrol etti.



Denetimlerde 3 iş yerine ruhsatsızlıktan, 2 iş yerine oyun oynatma ve ruhsat ile iş yeri ismi uyuşmamasından cezai işlem uygulandı.