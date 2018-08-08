Sivas'ta Gürültülü Araç Konvoylarına Ceza

Sivas'ta kutlama amaçlı oluşturulan araç konvoyu ile gürültüye yol açanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"İlimizde düğün, nişan, asker uğurlamaları ve çeşitli eğlencelerde oluşturulan konvoy sayılarında içinde bulunduğumuz yaz aylarının da etkisi ile artış meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bu durumun gürültü kirliliği oluşturduğu, özellikle yaşlı, hasta ve bebeği olan vatandaşlarımızın çıkan gürültü nedeniyle rahatsız olduğu ve akan trafiği olumsuz etkilediği gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır." denildi.

Trafiği olumsuz etkileyen ve gürültü yapan araç konvoylarına cezai işlem uygulanacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle kamu düzeninin korunması, devamının sağlanması ve toplumun huzur içinde yaşamını sürdürebilmesi amacıyla İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile diğer cadde ve sokaklarda; seyir halindeki araçlardan sarkan veya klakson çalan, egzoz patlatan, maytapla ya da bağırarak gürültü yapan, trafiği olumsuz etkileyen, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde trafik ihlalinde bulunan sürücüler trafik ekiplerince kamera çekimi ile tespit edilerek, 2918 Karayolları Trafik Kanunun 47/1-a ve 73'üncü maddelerince haklarında cezai işlem uygulanacaktır." - SİVAS