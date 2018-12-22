Sivas'ta "Gün Dönümü Şiir Akşamları" Etkinliği

Sivas'ta Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından Aşık İsmeti anısına, "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi.



Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, katılan şairler yazdıkları şiirleri davetlilere okudu.

Soğuk bir aralık akşamında kalpleri, gönülleri şiirin sıcaklığı ile ısıtmayı arzuladıklarını ifade eden Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Aydın Yılmaz, "Duygularımızın, düşüncelerimizin, hayallerimizin suni duvarlarla çevrelendiği bir asırda yaşıyoruz. Yaşadığımız bu çağda belki kainatın maddi yönüne ait bilgimizi artırıyoruz. Fakat ruhi yönü ile bağlantımızı giderek azaltıyoruz. Yetiştirdiğimiz nesiller ve bizler şiirden, sanattan, edebiyattan gün geçtikçe uzaklaşıyoruz." dedi.

Programa Vali Yardımcısı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA