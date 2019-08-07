Sivas'ta gümrük kaçağı kol saati ve parfüm ele geçirildi

07.08.2019 16:18

Sivas'ta polis ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 101 kol saati ve 196 parfüm ele geçirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, iş yerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen değişik markalarda 101 kol saati ve 196 parfüm ele geçirdi.

İş yeri sahibi A.I. hakkında 5607 sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA