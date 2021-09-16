Sivas'ta gümrük kaçağı 42 telefon ele geçirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gümrük kaçağı 42 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren 4 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 31'i akıllı, 11'i tuşlu gümrük kaçağı 42 cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili 6 şüpheliye yasal işlem yapıldı.