Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri

Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında süren 'tam kapanma' dolayısıyla uygulama noktalarında denetim yapan polis ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayıp, ikramda bulundu.

SİVAS'ta, ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında süren 'tam kapanma' dolayısıyla uygulama noktalarında denetim yapan polis ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayıp, ikramda bulundu.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 'tam kapanma' süreci içerisinde bugün kutlanmaya başlayan Ramazan Bayramı nedeniyle ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, görev başındaki polis ve özel güvenlik görevlilerini unutmadı. Bayramın ilk gününde görevli olan ekiplerin uygulama noktalarını ziyaret ederek bayramlaşan gönüllüler, bayram şekeri ve kolonya ikram etti.

ANDA gönüllü üyesi Halil Kaya (42), "İl temsilciliği olarak Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görevli polis arkadaşlarımıza ve güvenlik personeline bayram ikramı olarak şeker ve kolonya ikram ettik ve onlara görevlerinde başarılar diledik. Bundan sonraki bayramlarda hep birlikte, dostluk ve sevgiyle barış içerisinde bayramlaşmayı diledik. Zorlu bir süreç. Salgın dolayısıyla herkes evlerinde ve kısıtlamalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kısıtlı zamanlarda güvenlik güçlerimizin ve emniyet teşkilatımızın yanında olmak istedik, onların da bayramını kutlamak istedik" dedi.

Polis ve güvenlik güçlerine bayramlaşarak  ikramda bulunan gönüllülerden Alperen Gültekin (28) ise, "Bu bayramı ailesinden ayrı geçiren polislerimize ikramda bulunduk ve aileleri olarak yanlarında olmak istedik. Her zaman görevlerinde başarılar diledik. Pandeminin geçmesini diliyoruz, çünkü bu süreç görevdeki sağlık ve polis ekiplerine çok zor geldi" diye konuştu.


Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 17:38:40. #1.16#

title