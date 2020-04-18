Sivas'ta gönüllü öğretmenler polisler için siperlikli maske üretti
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Aydoğan, Sivas, Güncel

Sivas'ta gönüllü öğretmenler polisler için siperlikli maske üretti

Sivas'ta gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polisler için siperlikli maske üretti.

18.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:48
Sivas'ta gönüllü öğretmenler polisler için siperlikli maske üretti

Sivas'ta gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polisler için siperlikli maske üretti.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi atölyesinde gönüllü öğretmenler tarafından 3 boyutlu yazıcılarla üretilen 980 adet siperlik, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'a teslim edildi.

Aydoğan, bu anlamlı destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve üretim sürecinde görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Maskelerin üretiminde görev alan öğretmenlere teşekkür eden Savaşçı da "Sağlık çalışanlarımız ile emniyet personelimiz gerçekten zor şartlar altında bu süreçte görevlerini yürütüyorlar. Biz de eğitim camiası olarak onlara destek vermek istedik. Öğretmenlerimiz gönüllü olarak bu süreçte görev aldılar." dedi.

Kaynak: AA

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