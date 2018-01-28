Sivas'ta Gönüllü Askerlik Başvurusu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

MHP Suşehri İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Temsilciliği, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için ilçede program düzenledi. Program kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, ilçede tur attı. Gruptakiler daha sonra slogan atarak Suşehri Askerlik Şubesi Başkanlığına yürüdü. Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Tayfun Kışlak, duyarlı davranışlarından dolayı gruptakilere teşekkür etti.

Gönüllü askerlik başvurusu yapan 150 kişinin dilekçelerini alan Kışlak, "Ordumuzun arkasında yüce Türk milleti olduğu müddetçe, dualarını esirgemeyen cefakar Türk ulusu oldukça, Allah'ın izniyle bu vatanı bölmeye ve parçalamaya kimsenin güce yetmeyecektir." dedi.

Burada basın açıklaması yapan MHP Suşehri İlçe Başkanı Ahmet Turan Çalışır da Kerkük'te, Musul'da, Afrin'de ve Türkmen Dağı'ndaki mazlumların yüzünün güldüğünü söyledi.

Terör örgütlerinin Türk ordusu karşısında birleştiğini söyleyen Çalışır, "Fakat bir sonuç elde edemedikleri için Türk askerinin karşısında girecek delik, kaçacak yer arıyorlar. İşte bu ordu Türk'ün ordusu. Ümmeti Muhammed'in ordusu." diye konuştu.

Suşehrililer ve Kelkit Vadisi halkının TSK'nın yanında olduğunu belirtmek için gönüllü askerlik dilekçeleriyle geldiklerini belirten Çalışır, "Bizler gönüllü askeriz, silah isteriz. Vatana göz dikenlere gereken dersi verip, mazlumların umudu olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçileri olarak, insanı insan gibi sevip saygı duyduklarını belirten Çalışır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Tüm mazlum insanların umudu, yaşama sevinci ve vatanlarında özgürce yaşamaları için varız. Biz, Türk milleti olarak Afrin'de barış için, mazlumun özgürce yaşama hakkı için ve toprak bütünlüklerini korumak için oradayız. Allah, Türk askerini ve milletini korusun, bu yüce davamızda bizi muzaffer eylesin."