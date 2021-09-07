Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı

Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın 8 ilçesindeki 30 göl ve gölete, balık popülasyonunun desteklenerek ekosisteminin canlı tutulması amacıyla 678 bin 125 sazan yavrusu bırakıldı.

Sivas'ın 8 ilçesindeki 30 göl ve gölete, balık popülasyonunun desteklenerek ekosisteminin canlı tutulması amacıyla 678 bin 125 sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Bakanlık tarafından ülke genelinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" uygulanıyor.

Bu çerçevede, Şanlıurfa Atatürk Barajı'nda üretilen 678 bin 125 sazan yavrusu, Hafik, İmranlı, Kangal, Gemerek, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde 30 göl ve gölete salındı.

Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı
Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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