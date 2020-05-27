Sivas'ta göktaşı nöbeti
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Sivas'ta göktaşı nöbeti

Sivas'ta bir çok noktadan yapılan "göktaşı düştü" şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme başlattı.

Sivas'ta göktaşı nöbeti
27.05.2020 22:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:28

Sivas'ta bir çok noktadan yapılan "göktaşı düştü" şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme başlattı.

Sivas'ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak "Göktaşı gördük" şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, göktaşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı. Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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