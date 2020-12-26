Sivas'ta Göğdeli Yaylası'ndaki kış güzelliği

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Göğdeli Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gürün ilçesindeki yaylalar beyaza büründü.

İlçeye 90 kilometre uzaklıkta Orta Toroslar'daki Tahtalı sıradağları sisteminin kuzey ucunda yer alan Göğdeli Yaylası'nda kar yağışının ardından ortaya çıkan güzel manzara, bölgedeki çobanlar tarafından görüntülendi.

Adana, Kayseri ve Sivas boyunca uzanan Tahtalı, 2500 ile 3000 bin metre arasında değişen yüksek rakımıyla yaylacılar ve besicilerin gözde yerleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde