Sivas'ta girdiği evde musluk bataryalarını söktüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin musluk bataryalarını söktüğü iddia edilen şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin musluk bataryalarını söktüğü iddia edilen şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ordu Caddesi'nde yazlık olarak kullandıkları evlerine giden Ş.Y ve B.Y, evdeki musluk bataryalarının söküldüğünü fark etti.

İhbar üzerine söz konusu ikamete giden ekipler, hakkında daha önce de "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu belirlenen D.Ö'yü (29) yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.Ö'nün, ifadesinde ayrıca 3 gün önce Aşağı Sarıca köyünde de bir evden yine malzemeler aldığını beyan ettiği ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara