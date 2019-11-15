Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

15.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:56

Sivas'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.



Kılavuz Mahallesi'ndeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun 17 öğrencisi ile 1 öğretmen, şehir merkezinde bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler ve öğretmen, 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.



Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA