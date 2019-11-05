Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Sivas'ta 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

05.11.2019 15:18
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Sivas'ta 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.


Gültepe Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 5 öğrenci, okul yakınlarındaki lokantadan aldıkları tavuk dönerden yedi.


Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et