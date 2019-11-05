Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
Sivas'ta 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sivas'ta 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Gültepe Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 5 öğrenci, okul yakınlarındaki lokantadan aldıkları tavuk dönerden yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.