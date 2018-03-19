Sivas'ta Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sivas'ta 7 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesinde okuyan 7 öğrenci, okul yakınlarındaki lokantadan aldıkları tavuk dönerden yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan Hüseyin B. (15), Cumali D. (15), İsmail Ü. (15), Abdulsamet Ö. (15), Mehmet Ö. (15), Alihan A. (15) ve Muhammet İsa Y. (15), 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.