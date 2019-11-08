Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

08.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:39

SİVAS'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Kaynak: DHA