Sivas'ta gergin meclis toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta gergin meclis toplantısı

Sivas'ta gergin meclis toplantısı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken'e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı Eken, 19 şirketi "kredi desteği almak için kurduğu" yönündeki iddialara cevap olarak şirketleri istihdama...

13.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:19

Sivas'ta gergin meclis toplantısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken'e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı

Eken, 19 şirketi "kredi desteği almak için kurduğu" yönündeki iddialara cevap olarak şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu söyledi

SİVAS - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken'e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı. Eken, 19 şirketi "kredi desteği almak için kurduğu" yönündeki iddialara cevap olarak şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı tartışmalı geçti. Covid-19 süreci ile ilgili uzman görüşünün dinlenmesi amaçlanan toplantıya, başkan Mustafa Eken'in pandemi sürecinde açtığı iddia edilen çok sayıda şirket damgasını vurdu. Bazı üyeler yazılı olarak başkan Eken'e, pandemi sürecinde 19 şirket kurup kurmadığını, bu sirketlerin hukuki olup olmadığını, neden şirketlerin adresinin aynı olduğu, bu şirketlerin pandemi sürecinde verilen devlet desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı, bu şirketlerin 2 yıl sonda yapılacak oda seçiminde oy sağlamak için mi kurulduğu gibi sorular soruldu.

"İstihdama katkıda bulunmak için kurdum"

Sorular üzerine söz alan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu belirterek, "Öncelikle bu yapıyı bilen bir insan yeni kurulan şirketlerin kredilerden yararlanamayacağını bilmesi gerekir. Şirket açmak suç mu? Yatırım yapmak suç mu? İstihdam sağlamak suç mu? Bu kurulan şirketlerin bir tanesinde kredi kullanıldıysa yarın istifa etmeyen şerefsizdir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmak öyle kolay değildir. Tüccar olacaksın ki başkan olasın. Kurmuş olduğum şirketlerin hepsi kanunidir, maliyeden defter tasdikleri ve maliye kontrolleri yapılmıştır. Bunu burada basının önünde söyleyebiliyorsak Allah'a Şükür anlımız aktır. 3-4 tanesi de pandemi sürecine geldiği için adres değişiklikleri yapılacaktır. Ben size burada yapacağım işleri mi anlatacağım. Sizden izin mi alacağım, yatırım yapmak için size mi danışmamız gerekiyordu" şeklinde kendini savundu.

Basına gözdağı

Eken konuşmasında şirket bilgilerinin basında yer alması halende haberi yapan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Şirket bilgilerinin çıkartılması, inşallah barın basında da çıkar bunlar. Çıkarca suç teşkil edeceğinden, avukatlarım aracılığı ile özel bilgilerimin, biliyorsunuz ki bilgilerin korunma kanununu kapsamında telefon bilgisi bile paylaşılamazken, şirket bilgilerinin basına çıkartılması, yazarlarsa zaten onlarla ilgili buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Avukatlarıma talimat veriyorum" dedi.

Toplantıda ana gündeme geçilmeden bir grup meclis üyesi toplantıyı terk etti.s üyesi toplantıyı terk etti.

Sivas'ta gergin meclis toplantısı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Haber
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Haber
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Halife Hafter
Magazin Lara Şener Şen Emre Kınay Fatma Girik
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Karar Göztepe Trabzonspor
Şu an buradasınız: Sivas'ta gergin meclis toplantısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 19:20:29. #1.15#
title