HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sivas'ta gergin meclis toplantısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken'e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı.

Sivas'ta gergin meclis toplantısı
13.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:03

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken'e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı. Eken, 19 şirketi "kredi desteği almak için kurduğu" yönündeki iddialara cevap olarak şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı tartışmalı geçti. Covid-19 süreci ile ilgili uzman görüşünün dinlenmesi amaçlanan toplantıya, başkan Mustafa Eken'in pandemi sürecinde açtığı iddia edilen çok sayıda şirket damgasını vurdu. Bazı üyeler yazılı olarak başkan Eken'e, pandemi sürecinde 19 şirket kurup kurmadığını, bu sirketlerin hukuki olup olmadığını, neden şirketlerin adresinin aynı olduğu, bu şirketlerin pandemi sürecinde verilen devlet desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı, bu şirketlerin 2 yıl sonda yapılacak oda seçiminde oy sağlamak için mi kurulduğu gibi sorular soruldu.

"İstihdama katkıda bulunmak için kurdum"

Sorular üzerine söz alan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu belirterek, "Öncelikle bu yapıyı bilen bir insan yeni kurulan şirketlerin kredilerden yararlanamayacağını bilmesi gerekir. Şirket açmak suç mu? Yatırım yapmak suç mu? İstihdam sağlamak suç mu? Bu kurulan şirketlerin bir tanesinde kredi kullanıldıysa yarın istifa etmeyen şerefsizdir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmak öyle kolay değildir. Tüccar olacaksın ki başkan olasın. Kurmuş olduğum şirketlerin hepsi kanunidir, maliyeden defter tasdikleri ve maliye kontrolleri yapılmıştır. Bunu burada basının önünde söyleyebiliyorsak Allah'a Şükür anlımız aktır. 3-4 tanesi de pandemi sürecine geldiği için adres değişiklikleri yapılacaktır. Ben size burada yapacağım işleri mi anlatacağım. Sizden izin mi alacağım, yatırım yapmak için size mi danışmamız gerekiyordu" şeklinde kendini savundu.

Basına gözdağı

Eken konuşmasında şirket bilgilerinin basında yer alması halende haberi yapan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Şirket bilgilerinin çıkartılması, inşallah barın basında da çıkar bunlar. Çıkarca suç teşkil edeceğinden, avukatlarım aracılığı ile özel bilgilerimin, biliyorsunuz ki bilgilerin korunma kanununu kapsamında telefon bilgisi bile paylaşılamazken, şirket bilgilerinin basına çıkartılması, yazarlarsa zaten onlarla ilgili buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Avukatlarıma talimat veriyorum" dedi.

Toplantıda ana gündeme geçilmeden bir grup meclis üyesi toplantıyı terk etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor Ekonomi
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı Ekonomi
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Ekonomi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Ekonomi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Hulusi Akar Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Sivas'ta gergin meclis toplantısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:03:37. #1.14#
title