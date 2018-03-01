Sivas'ta Gerçeği Aratmayan Yangın Tatbikatı

Sivas'ta 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Sivas Lisesi'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesi İl AFAD Müdürü Nazif Ekinci tarafından öğrencilere doğal afetlerde nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı anlatıldı. Daha sonra senaryo gereği okulun kazan dairesinde doğal gazdan kaynaklı patlama yaşandı ve patlamanın etkisiyle okulda yangın çıktı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler ilk olarak okuldaki öğrencileri tahliye etti ve yaralı öğrencileri okul bahçesinde kurulan AFAD çadırına taşıdı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar ise AFAD ve itfaiye görevlilerince pencereye kurulan hava tahliye istasyonuyla kurtarıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri 112 Acil Sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, " Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bütün yurtta olduğu gibi ilimizde de etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikleri düzenlemede temel amacımız toplumda afet bilincini oluşturmaktır. Her türlü afet ve acil durumlara karşı topyekun hazırlıklı olmak adına okullarımızda, iş yerlerimizde, evlerimizde zaman zaman bu tür eğitimleri yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak bir şekilde Sivas Lisesi'nde tatbikat gerçekleştirdik. Burada asıl amacımız, öğrencilerimize acil durumda bütün çıkış yollarını kullanarak binanın güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin denemesiydi. Bu bir tatbikattı, tatbikatın yapılış amacı artı ve eksi yönlerimizi görmektir. Ben başarılı bir tatbikat olduğuna inanıyorum" dedi. - SİVAS