Sivas'ta genç nüfus azalıyor
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Sivas'ta genç nüfus azalıyor

Sivas'ta genç nüfus azalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre Sivas'ta yaşayan genç nüfus sayısı 2019'da 110 bin 882 iken 2020 yılında 107 bin 18'e geriledi.

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun 54 bin 218'i erkek, 52 bin 800'ü de kadın nüfustan oluştu. Sivas'ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16,8 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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