Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
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Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

16.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:45
Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu arada, ulaşımda aksama yaşanmaması için Geminbeli Geçidi'nde bulunan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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