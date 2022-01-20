Geminbeli Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Geminbeli Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri- Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından birçok farklı bitki örtüsü ile kaplı geçit, beyaz örtüyle güzelliğine güzellik kattı.

Öte yandan Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Geminbeli Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

Geminbeli Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

Geminbeli Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

Karadeniz, Suşehri, Sivas, kar, Güncel, Haber

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