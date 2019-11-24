24.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:50

Sivas'ta geliştirilen 'Şemsiye Trocar' hayat kurtarıyor

Sivas'ta veteriner hekim Burhan Pınarbaşı tarafından geliştirilen ve patenti alınan 'Şemsiye Trokar' büyükbaş hayvanların çatlamasını önleyerek hayat kurtarıyor.

Kentte 18 yıldır veteriner hekim olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Burhan Pınarbaşı (41), Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurduğu şirkette büyükbaş hayvanların çatlamasını önleyen 'Şemsiye Trokar'ı geliştirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent işbirliği ile 4 ayda tasarlanıp yapımı tamamlanan 'Şemsiye Trokar' büyükbaş hayvanların çatlamasını önleyerek hayatını kurtarıyor. Çiftçinin şişen hayvanının başında nöbet tutmasına son veren trokarın uluslararası patentini de alan Pınarbaşı, ürünü başta ABD, Meksika, Kanada gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç ediyor.

Tasarımını yaptığı, patentinini aldığı Şemsiye Trocar'ı İŞGEM bünyesinde ürettiklerini ifade eden veteriner hekim Burhan Pınarbaşı Ürün hayvanlarda ilk defa kullanılan güvenli ilk yardım aleti. 'Şemsiye Trokar' hayvanlarda özellikle şişme vakalarında veteriner hekimlerin güvenle kullandıkları bir alet. Mide içerisinde şemsiye mekanizmasıyla kilitleme yapıyor. İşkembeyi deriye kilitliyoruz. Hayvan üzerinde 10 gün ile 1 ay civarında kalabiliyor. Kilitli mekanizması sayesinde güvenli özelliğinden dolayı mide içeriğini iç organlara bulaştırmıyor. Çoğu zaman veteriner hekimlerimiz hayvanın gazını klasik hortumla, metal trokarlarla aldıkları zaman hayvan tekrar şişebiliyor. Bu ürün sayesinde tekrarlama olayları da son bulmuş oldu. Çoğu zaman vatandaşlarımız hayvan başında nöbet tutuyorlar. Bu sayede artık nöbet tutma olaylarına da son vermiş olduk dedi.

'HAYAT KURTARIYOR'

Geliştirdiği ürünün acil durumlarda hayvanların hayatını kurtardığını ifade eden Pınarbaşı, Bir köyde her 100 hayvandan 1'i şişer. Birçok ahırda da bu vakalar oluyor. Yetişebildiğiniz takdirde bu ürün hayat kurtarır. Eğer yetiştemezseniz hayvan midenin akciğere uyguladığı baskı sonucunda boğularak ölüyor. Çoğu zaman 10 dakika bile büyük bir zaman dilimi, veteriner hekimlerimiz bazen yetişemeyebiliyorlar. Bu tür durumlarda da mutlaka bu üründen acil çantalarında bulunması gerekiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA