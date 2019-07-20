Sivas'ta geleneksel bisiklet turu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yaz okulu kapsamında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve çevre bilinci oluşturulması için "4. Bisiklet Turu" yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Tuğrul Ayana, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sağlıklı yaşam ve çevre bilinci oluşturmak için yaz okulu kapsamında birçok sportif faaliyetler yaptıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Gençlerimize çevreyi koruma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bugün bisiklet turu düzenledik. Buradaki amacımız ilçede bir farkındalık oluşturmak, çocuklarımızı hem akademik hem sosyal ve kültürel anlamda yetiştirmek." dedi.

Kaynak: AA