Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu
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Bingöl, Sivas

Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu

Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve köyün adını aldığı Bingöl köyü, Bingöl gölü, yeniden su tutarak eski ihtişamına yeniden kavuştu.

13.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:20
Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu

Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu

Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve köyün adını aldığı Bingöl köyü, Bingöl gölü, yeniden su tutarak eski ihtişamına yeniden kavuştu.

Sivas Merkeze uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyünde bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu. Bu yıl yoğun kar yağış Sivas'ta eriyen kar suları ile beslenen yer altı suları, zeminden kaynayan gölü doldurdu. Geçtiğimiz yıl çöle dönen göl eski görüntüsüne kavuştu. Normalden fazla su toplayan gölde enerji nakil hatları sular altında kaldı. Göçmen kuşların uğrak yeri olan ve yaklaşık 575 dönümlük göl havadan da görüntülendi.

İlk defa böyle doldu

Köy sakini Fikri Çiçek, ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde su tuttuğunu belirtip, "Bu sene kışın ve yağmurların bol gitmesinden dolayı göl doldu. Yazın tamamen kurumuştu. Kuruma sebebi de, bu gölün bir geliri olmadığı için tamamıyla kar ve yağmur suları ile dolar. Yazın eğer kurak geçerse tamamıyla buharlaşır uçar gider. Ama bu göle devlet büyüklerimiz tarafından bir gelir olursa, bir dere yatağını bağlarlarsa bu göl devamlı bu şekilde, böyle kalır. Göçmen kuşlarımız da yaz kış burada kalır" dedi.

Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu

Kaynak: İHA

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