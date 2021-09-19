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Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlama törenleri kapsamında kent meydanında yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlama törenleri kapsamında kent meydanında yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, il protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının verildiği gün olan 19 Eylül 1921 tarihi "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu kutlu günde, şehitlik ve gaziliği şereflerin en büyüğü kabul eden bir milletin evlatları olarak gazilerin ve şehit ailelerinin gururlarını, kederlerini yürekten paylaşıyorum.

Gaziler; tüm savaşanların temsilcileri ve onların içinden çıkan kahraman insanlardır. Asil, vakarlı, yüksek şeref ve fazilet sahibidirler. Allah katında, Şehitler; nurlanmış, Gaziler; onurlanmış insanlardır. Gaziler; esaret zincirinin Türk Milletine takılmasına engel olmuş, özgür ülke topraklarında, dilediğimiz gibi yaşamayı sağlayan, cefakar, vefakar ve fedakar insanlardır. Gazileri ve şehitleri olmayan ülkeler, büyük ülke olamazlar. Şartlar nasıl olursa olsun, sınırları kanla çizilmiş, tarihi kanla yazılmış aziz vatanın sonsuza dek yaşaması için zorluklara göğüs germeyi sürdürmeliyiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere birer emaneti olan vatanımızın, bayrağımızın ve Cumhuriyetimizin değerlerine ilelebet sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi. - SİVAS

Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

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Haber: Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı - Haberler
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