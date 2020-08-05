Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Sanal ortamda başlatılan "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü"ne destek olmak amacıyla festival kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından Eğribucak kayalıklarındaki "sağlıklı yaşa gardaşım" yürüyüşüyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilen yürüyüşte, "gardaşlık bildirgesi" okundu.

Vali Salih Ayhan, bu yılki festivalin pandeminin gölgesinde yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene yine 'yürekler bir olsun' dedik. Geçen yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla çok güzel, özgün, ilimizin dokusuna uygun, 7'den 70'e herkesi kucaklayan, değerlerimizi ortaya çıkaran, geçmişi unutmayan, geleceğe de umutla bakan çok harika programlar yaptık. Geçen yılki programlardan biri de 'Gardaşlık Festivali'ydi. Daha sonra sanal alemde güzel paylaşımlar oldu. Bunu da fiziki ortama taşıyalım dedik. İki gün dolu dolu, çok etkileyici, dinamik bir program yaptık. Sivas'ın hep güzelliklerle anılması lazım."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise festivali büyük coşkuyla, birliği, beraberliği, kaynaşmayı, dayanışmayı, her şeyden önce "gardaşlığı" ortaya çıkaran bir gün olarak kutladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından program, ok atışı ve atlı okçuluk gösterisiyle sona erdi.

Daha sonra protokol üyeleri, "kanım sana feda gardaşım" sloganıyla Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "gan gardaşım" standında kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ardından Vali Ayhan, Sivas-Ankara kara yolunda denetimlere katılarak sürücülere, maske, dezenfektan ve "Gardaşlık Festivali" broşürü hediye etti.

Kaynak: AA