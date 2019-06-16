Sivas'ta garaj yangını

SİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi Abdülhamit Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Polat'a ait garajda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını yakınlarında bulunan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası garajda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA