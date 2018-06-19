Sivas'ta Futbol Yaz Okulu Açılıyor

Sivas Belediyespor tarafından futbol yaz okulu açılıyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2007-2010 doğumlu çocukların katılabileceği futbol yaz okulu kayıtları 23 Haziran'da sona erecek.

25 Haziran Pazartesi günü başlayacak futbol yaz okulu, haftanın 5 günü düzenlenecek. Çocuklarını yaz okuluna kaydettirmek isteyen veliler, kayıtları Sivas Belediyespor'un Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapabilecek.

Çocukları çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenecek yaz okulunda, öğrenciler için ücretsiz servis olacak ve spor malzemeleri ücretsiz verilecek.