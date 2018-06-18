Sivas'ta "Futbol Okulu Projesi"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 43 kente 15 bin ila 50 bin kapasiteli statlar kazandırıldığını belirtti.

Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk futboluna daha nitelikli sporcular kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sivas İl Özel İdaresi ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor arasında "Futbol Okulu Projesi" için protokol imzalandı.

Bir kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Yılmaz, buna benzer bir protokolün daha önce Bursaspor ile yapıldığını anımsattı. Projenin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Orada Bursaspor bu tesisleri kendisi yapıp, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredecekti. Burada ise Sivas İl Özel İdaresi yapacak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredecek." ifadelerini kullandı.

Spora çok önem verdiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"43 ilimize 15 bin ila 50 bin kapasiteli statlar yaptık. Avrupa'nın hiçbir yerinde bu kadar kısa süre böyle tesisler kazandırılmadı. Sivasspor, Sivas'ın üzerine değer katan bir spor kulübümüz ve çok da iyi yönetiliyor. Sivasspor'un başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Sivasspor'u bugünlere getiren değerli başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca onlara değer veren Sivaslı hemşerilerime de teşekkür ediyorum."

Sivas Valisi Davut Gül ise futbol okulunun Ahmet Ayık Spor Lisesi bünyesinde yapılacağını belirterek, "Bu bir rutin hizmet değil. Bizim mahalleye yaptığımız ilkokul gibi değil bu proje. Bu özel ve kamu kaynağı ile başka yere yapılmayan bir proje. Bunun örneklerine baktığımız zaman ya kulüp kendisi ya da bir sponsor aracılığı ile yapıyor. Biz bu projeyi Sivas İl Özel İdaresi aracılığı ile yapacağız. Yaklaşık 25 milyon liraya mal olacak." açıklamasında bulundu.

Futbol Okulu ile Demir Grup Sivasspor'un fiziki alt yapısının güçleneceğine dikkati çeken Gül, "Bununla birlikte insan alt yapısı güçlü, şehrimize ekonomik bir katkısı olacak. Belki dünya çapında futbolcular çıkacak. Gençlerimizin kötü alışkanlardan kurtulması içinde ayrı bir çalışma alanı olacak. Bu okulun yapılamasına imkan sağlayan Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Futbol Okulu projesinin protokol sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında 16 derslikli okul, 200 yataklı pansiyon, çok amaçlı kapalı ve açık spor salonu, 60x90 oyun alanı ölçülerinde organik granüllü otomatik sulama sistemli sentetik çim kapalı futbol sahası, 68x105 oyun alanı ölçüsünde organik granüllü otomatik sulama sistemli sentetik çim futbol sahası ile 68x105 oyun alanı ölçüsünde doğal çim saha yapılacak.