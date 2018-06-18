Sivas'ta "Futbol Okulu Projesi"

Sivasspor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivas İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol gereğince hayata geçirilen Futbol Okulu Projesi düzenlenen törenle başladı

Sivas'ta

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Demir Grup  Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, imzalanan protokolden dolayı mutlu  olduklarını söyledi.

Projenin sadece Sivasspor için değil, Türk futbolu için önemli  olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Projenin İç Anadolu Bölgesindeki çok önemli bir  açığı kapatacağını düşünüyorum. Emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız İsmet  Yılmaz'a, Sivas Valimiz Davut Gül'e ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum."  dedi.

Proje hakkında da bilgi veren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"300 derslikli bir okul ve 100 yataklı bir yurt yapılacak. Tokat,  Yozgat, Erzincan ve Kayseri gibi çevre illerimizdeki başarılı çocuk yaştaki  sporcularımızı burada yatılı olarak istihdam edip, hem de kaliteli ve çağdaş bir  eğitim vereceğiz. Okul ve diğer salonlar aynı tesis içerisinde olduğu için hem  ders saatlerine daha fazla zaman ayrılacak hem de antrenman saatleri koordineli  bir şekilde yapılmış olacak. Ayrıca yabancı dil eğitiminde olsun, diğer derslerde  olsun daha başarılı bir sporcu yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Sivasspor olarak geçen  yıl yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımla bir altyapı hamlesi başlatmıştık. İki  çim saha ve bir tribünün yapımına başlamıştık, yüzde 70 oranında bu yaptığımız  hamle tamamlanıyor, inşaat devam ediyor. Bu gayretimiz zannediyorum hem Milli  Eğitim Bakanlığı hem de Sivas Valiliği tarafından takdir edildi ki bize böyle bir  proje uygun görüldü. Layık olmaya çalışıp bu tesislerimizi biraz daha geliştirip,  İç Anadolu Bölgesinde küçük yıldızların yetiştirilmesi, özelikle milli takımımıza  her kategoride sporcu yetiştirilmesi için bir fırsat olacak."

Proje için kulübe 108 dönümlük arazi tahsis edildiğini anımsatan  Otyakmaz, okul ve yurt inşaatına en kısa sürede başlanacağını ifade etti.

Transfer çalışmaları

Yeni sezonla ilgili de değerlendirmede bulunan Otyakmaz,  kırmızı-beyazlı ekibin elinde çok geniş bir oyuncu kadrosu bulunduğunu söyledi.

Takımda kalacak ve gidecek futbolcularla ilgili çalışma yapacaklarını  dile getiren Otyakmaz, "Yiğidolarımızın arzu etmiş olduğu güzel Sivasspor'u  mutlaka tesis edeceğiz. Kur farklarındaki yükselişin transferlerimizi biraz daha  zorlaştıracağı gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadelerini  kullandı.

Sivasspor'da Brezilyalı Auremir Dos Santos, Ganalı John Boye,  Ukraynalı Serhiy Rybalka, Senegalli Henri Saivet ve Kongolu Thievy Bifouma'nın  sözleşmelerinin sona erdiğini anımsatan Otyakmaz, "Bu oyuncular içerisinde  hocamızın eğer devam etmeyi arzu ettiği oyuncularımız varsa bunlarla tekrar  görüşüp takımımıza tekrar kazandırabiliriz. Aksi takdirde bütün yıl boyunca  çalışmış olduğumuz geniş futbolcu havuzunun içerisinde ihtiyacımız olan mevkilere  transferlerimizi yapacağız." diye konuştu.

Otyakmaz, konuşmasının ardından protokolü imzalayarak, minik  futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Skorer

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