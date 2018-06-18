Sivas'ta "Futbol Okulu Projesi"

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, imzalanan protokolden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Projenin sadece Sivasspor için değil, Türk futbolu için önemli olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Projenin İç Anadolu Bölgesindeki çok önemli bir açığı kapatacağını düşünüyorum. Emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a, Sivas Valimiz Davut Gül'e ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Proje hakkında da bilgi veren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"300 derslikli bir okul ve 100 yataklı bir yurt yapılacak. Tokat, Yozgat, Erzincan ve Kayseri gibi çevre illerimizdeki başarılı çocuk yaştaki sporcularımızı burada yatılı olarak istihdam edip, hem de kaliteli ve çağdaş bir eğitim vereceğiz. Okul ve diğer salonlar aynı tesis içerisinde olduğu için hem ders saatlerine daha fazla zaman ayrılacak hem de antrenman saatleri koordineli bir şekilde yapılmış olacak. Ayrıca yabancı dil eğitiminde olsun, diğer derslerde olsun daha başarılı bir sporcu yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Sivasspor olarak geçen yıl yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımla bir altyapı hamlesi başlatmıştık. İki çim saha ve bir tribünün yapımına başlamıştık, yüzde 70 oranında bu yaptığımız hamle tamamlanıyor, inşaat devam ediyor. Bu gayretimiz zannediyorum hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sivas Valiliği tarafından takdir edildi ki bize böyle bir proje uygun görüldü. Layık olmaya çalışıp bu tesislerimizi biraz daha geliştirip, İç Anadolu Bölgesinde küçük yıldızların yetiştirilmesi, özelikle milli takımımıza her kategoride sporcu yetiştirilmesi için bir fırsat olacak."

Proje için kulübe 108 dönümlük arazi tahsis edildiğini anımsatan Otyakmaz, okul ve yurt inşaatına en kısa sürede başlanacağını ifade etti.

Transfer çalışmaları

Yeni sezonla ilgili de değerlendirmede bulunan Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin elinde çok geniş bir oyuncu kadrosu bulunduğunu söyledi.

Takımda kalacak ve gidecek futbolcularla ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Otyakmaz, "Yiğidolarımızın arzu etmiş olduğu güzel Sivasspor'u mutlaka tesis edeceğiz. Kur farklarındaki yükselişin transferlerimizi biraz daha zorlaştıracağı gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da Brezilyalı Auremir Dos Santos, Ganalı John Boye, Ukraynalı Serhiy Rybalka, Senegalli Henri Saivet ve Kongolu Thievy Bifouma'nın sözleşmelerinin sona erdiğini anımsatan Otyakmaz, "Bu oyuncular içerisinde hocamızın eğer devam etmeyi arzu ettiği oyuncularımız varsa bunlarla tekrar görüşüp takımımıza tekrar kazandırabiliriz. Aksi takdirde bütün yıl boyunca çalışmış olduğumuz geniş futbolcu havuzunun içerisinde ihtiyacımız olan mevkilere transferlerimizi yapacağız." diye konuştu.

Otyakmaz, konuşmasının ardından protokolü imzalayarak, minik futbolcularla fotoğraf çektirdi.