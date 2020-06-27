Sivas'ta fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
27.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:44
Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, müstehcenlik, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçları kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U. (32), F.K. (21) ve R.Ç. (28) tutuklandı, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA