Sivas'ta fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, müstehcenlik, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçları kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U. (32), F.K. (21) ve R.Ç. (28) tutuklandı, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA