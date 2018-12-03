Fuhuş Pazarlığının Şifresi Polis Dinlemesine Takıldı: Müsaitsen Gel, Koli Geldi

Sivas'ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile aracılık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen kadınların telefonda görüştükleri kişilerle 'müsaitsen gel', 'koli geldi' gibi şifreli kelimeler kullanarak iletişim kurdukları tespit edildi.

EKİPLER OPERASYON BAŞLATTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık bir ay süren takip sonucunda fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık yaptığı öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı.

"MÜSAİTSEN GEL, KOLİ GELDİ"

Fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen kadınların telefonda görüştükleri kişilerle 'müsaitsen gel', 'koli geldi' gibi şifreli kelimeler kullanarak iletişim kurdukları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.