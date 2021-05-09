SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta dün akşam saatlerinde görülen fırtına kent merkezi ve bazı ilçelerde hasara yol açtı.

SİVAS'ta dün akşam saatlerinde görülen fırtına kent merkezi ve bazı ilçelerde hasara yol açtı. İl genelinde hasar tespit çalışmaları yapılırken, oluşan enkazlar kaldırıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınaya bağıl olarak il merkezi ile Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde çatıların uçmasıyla, araç hasarları oluştu. Fırtınaya direnemeyen ağaçlar da devrildi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında da çatı uçması meydana geldi. Müdürlüğün bahçesinde yer alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binası ve etrafında park halinde bulunan araçlar hasar gördü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın yaşanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, oluşan hasarı yerinde inceledi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'dan bilgi alan Ayhan, Sivas halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü binalarından kopan parçalar yakınında bulunan İl Tarım Müdürlüğü'ne ait konuk evi bahçesine savruldu. Burada bahçe içerisinde süs ağaçları ve bina yüzeyinde hasar meydana geldi. İl genelinde ise ilk belirlemelere göre 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında, 6 iş yerinde zarar meydana geldiği tespit edildi. Kentte AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından saha taraması başlatıldı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, fırtınanın tam kapanmanın olduğu bir dönemde iftar sonrası yaşanmasının büyük bir felaketi önlediğini söyledi. Ayhan, oluşan hasarların tespitinin ardından mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ
SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Muslera Ozan Tufan Cyle Larin Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:19:31. #1.14#

title