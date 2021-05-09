SİVAS'TA, FIRTINANIN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE HASAR TESPİTİ

SİVAS'ta dün akşam saatlerinde görülen fırtına kent merkezi ve bazı ilçelerde hasara yol açtı.

SİVAS'ta dün akşam saatlerinde görülen fırtına kent merkezi ve bazı ilçelerde hasara yol açtı. İl genelinde hasar tespit çalışmaları yapılırken, oluşan enkazlar kaldırıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınaya bağıl olarak il merkezi ile Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde çatıların uçmasıyla, araç hasarları oluştu. Fırtınaya direnemeyen ağaçlar da devrildi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında da çatı uçması meydana geldi. Müdürlüğün bahçesinde yer alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binası ve etrafında park halinde bulunan araçlar hasar gördü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın yaşanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, oluşan hasarı yerinde inceledi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'dan bilgi alan Ayhan, Sivas halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü binalarından kopan parçalar yakınında bulunan İl Tarım Müdürlüğü'ne ait konuk evi bahçesine savruldu. Burada bahçe içerisinde süs ağaçları ve bina yüzeyinde hasar meydana geldi. İl genelinde ise ilk belirlemelere göre 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında, 6 iş yerinde zarar meydana geldiği tespit edildi. Kentte AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından saha taraması başlatıldı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, fırtınanın tam kapanmanın olduğu bir dönemde iftar sonrası yaşanmasının büyük bir felaketi önlediğini söyledi. Ayhan, oluşan hasarların tespitinin ardından mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı