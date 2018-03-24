Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (3)

MOBESE DİREĞİ DEVRİLDİ

Sivas Valiliği arkasında bulunan Hikmet Işık Caddesi'nde, rüzgarın şiddetine dayanamayan bir MOBESE kamerası direği de yola devrildi. Araçların seyir halinde olduğu sırada devrilen direk şans eseri hasara yol açmadı. Direğin devrilme anı da kamerelara yansıdı.