Sivas'ta Fırtınada Duvar Yıkıldı; Araçlar Hasar Gördüek

Sivas'ta Fırtınada Duvar Yıkıldı; Araçlar Hasar Gördüek

Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördüEKSANAYİ TABELASI DEVRİLDİEtkili olan fırtına nedeniyle öte yandan kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi.

Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördüEK

SANAYİ TABELASI DEVRİLDİ

Etkili olan fırtına nedeniyle öte yandan kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi. Olayın ardından polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe kapatıldı. Giriş tabelasının devrilme anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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