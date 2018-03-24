Sivas'ta Fırtınada Duvar Yıkıldı; Araçlar Hasar Gördü (2)

Etkili olan fırtına nedeniyle öte yandan kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi. Olayın ardından polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe kapatıldı. Giriş tabelasının devrilme anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - Sivas