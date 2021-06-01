Sivas'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu
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Sivas'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu

Sivas'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçması, bir inşaattan da tuğlalar düşmesi sonucu bazı evlerin balkonlarında hasar oluştu.

Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçması, bir inşaattan da tuğlalar düşmesi sonucu bazı evlerin balkonlarında hasar oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzlugöl Mahallesi'nde bir binanın çatısından uçan parçalar, karşı apartmandaki bir dairenin cam bölmeli balkonuna isabet etti.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Polisler, yola uçan çatı saclarını temizlerken, itfaiye ekipleri ise hasar tespit çalışması yaptı.

Apartman sakinlerinden Remzi Kehçi, evinin balkonunda çay içtiği sırada balkonuna karşı apartmanın çatısından kopan parçaların isabet ettiğini söyledi.

Mimar Mahallesi'nde ise fırtınanın etkisiyle bir inşaatın çatısından düşen tuğlalar yan apartmanın 3 balkonunda hasara neden oldu.

Kentte 5 binanın çatısının fırtına nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

Sivas'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu
Sivas'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu
Sivas'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu
Sivas'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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