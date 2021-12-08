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Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

İlçede dünden beri aralıklarla görülen fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Hatipler Cami'nin minaresi, fırtınanın etkisiyle yıkıldı. Caminin çatısı ve duvarlarında da hasarlar oluştu.

Ayrıca bir serada hasar meydana geldi.

Hatipler Camisi imam hatibi Murat Güveç, ilçede devam eden rüzgarın gece kuvvetini artırdığını belirterek, "Çok şükür, can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Rabb'im daha kötü belalardan esirgesin." dedi.

Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

Fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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