Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
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Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu

Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, kuvvetli rüzgar etkili olurken, 3 katlı binanın çatısındaki sac kaplama uçtu.

SİVAS'ta, kuvvetli rüzgar etkili olurken, 3 katlı binanın çatısındaki sac kaplama uçtu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kent merkezinde öğlenden sonra başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Tuzlugöl Mahallesi Plevne Caddesi'nde, 3 katlı apartmanın çatısındaki sac kaplama uçtu. İhbarla caddeye gelen polis ekipleri, önlem alarak, bir süre yaya ve araç geçişine kapattı. Ekipler ayrıca mahalleliyi sokaktan geçmemeleri yönünde sık sık uyardı.Yeni Mahalle Menderes Caddesi'nde de yine 3 katlı binanın çatısındaki sac kaplama, fırtınada uçarken, bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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