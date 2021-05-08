Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi
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Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi

Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına bir çok çatının uçmasına neden oldu.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına bir çok çatının uçmasına neden oldu. Çok sayıda araç zarar gördü.

Sivas'ta beklenmedik fırtına saat 20.00 sularında etkisini gösterdi. Kısa sürede çok sayıda binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki araçlara zarar verdi. Rüzgarın etkisi ile enerji nakil hatları da zarar gördü. Çatılardan düşen parçalar nedeniyle şehir içerisinde bir çok noktada araç ulaşımında aksamalar yaşandı. - SİVAS

Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi
Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi
Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi
Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi
Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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