Sivas'ta fırın ustaları yaklaşık 200 derecelik fırın karşısında oruç tutuyorlar Sivas'ta fırın ustaları yaklaşık 200 derecelik fırın karşısında oruç tutuyorlar Sivas'ta fırın ustaları yaklaşık 200 derecelik fırın karşısında oruç tutuyorlar Ramazan ayını en zor şartlarda yaşayan mesleklerden biri de fırıncılar.

Sivas'ta fırın ustaları yaklaşık 200 derecelik fırın karşısında oruç tutuyorlar

SİVAS - Sivas'ta fırın ustaları yaklaşık 200 derecelik fırın karşısında oruç tutuyorlar

Ramazan ayını en zor şartlarda yaşayan mesleklerden biri de fırıncılar. Sabah erken saatlerde işlerinin başına geçen fırın ustaları, kendi elleri ile yaktıkları fırınlarda vatandaşa hizmet veriyorlar. Sıcak havalarında hakim olduğu kentte fırın ustaları iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 200 derece sıcaklıkta odun ateşinde yanan fırınların başına geçen fırın ustaları hem çalışıyor hem de sıcağa aldırmadan oruçlarını tutup, ibadetlerini yerine getiriyorlar.

"Zorlansak da çalışmak zorundayız"

40 yıldır fırın ustası olan 52 yaşındaki Ramazan Demirhan, fırın başında zorlandığını belirterek, "Ramazan ayındayız. Dışarıda 30 dereceye yakın bir sıcaklık var. Burada normal olarak 200 derece var. Çalışmak zorundayız. Zorlansak da çalışmak zorundayız. Oruç olduğumuz için zor. Akşama kadar bitkin düşüyoruz. Yine de mecburuz"dedi.

Kaynak: İHA