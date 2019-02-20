Sivas'ta 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Anıldı

Ege Üniversitesinde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta anma yürüyüşü düzenlendi.

20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesinde ülkücü öğrenciler ile PKK/KCK'nın gençlik örgütlenmesi arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için 4'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Merkezi Kafeterya önünde toplanan grup sloganlar atarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi Sorumlusu Ali Kavallı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından yaklaşık bin kişi merkezi kafeterya önünden Edebiyat Fakültesi önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. Burada Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Er ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Rıfat Kalkan Tarihi Bölümü önüne Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına gül bıraktı. - SİVAS

Kaynak: İHA