Sivas'ta firari 4 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
Sivas'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.K'yi, "hırsızlık"tan 9 yıl 3 ay hapis cezası verilen G.Ç'yi, aynı suçtan 13 yıl 5 ay hapse mahkum edilen F.Ç'yi, "cinsel istismar" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan B.Ö'yü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer